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  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината
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Прекратен продукт

Hi-Res аудио безжични слушалки с наушници

TAH8505BK/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Контролирайте тишината
Слушайте музиката, а не дъжда. Можете да контролирате функцията за активно премахване на шума на тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо, за да отговарят на ситуацията, в която сте. С 30 часа време за възпроизвеждане заедно с гъвкаво бързо зареждане ще бъдете готови за цялото пътуване
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безжични слушалки с активно премахване на шума

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  • 40 мм мембрани/затворен гръб

30 часа време на възпроизвеждане или разговор (25 часа с включено ANC)

Тези слушалки се справят със задачата при всякакви пътувания. Едно зареждане отнема само 2 часа. Получавате 30 часа време за възпроизвеждане (или време за разговори) с изключено Активно премахване на шума и 25 часа с включено. Двете нива на бързо зареждане – "Скоростно зареждане" и "Бързо зареждане" – ви предоставят допълнителни 2 или 6 часа време за възпроизвеждане.

Активно премахване на шума (ANC). Потопете се в музика

Оставете всичко зад себе си с активно премахване на шума. Изолирайте шума на влака или натоварения офис с едно докосване на бутон. Ако сте някъде навън, можете да слушате любимата си музика, но и да чувате шума на улицата с Awareness Mode.

Гладка, регулируема лента за глава. Меки възглавнички на наушниците

От плейлисти до подкаст, перфектно настроените неодимови акустични мембрани ви предоставят дълбоки баси и ясни средни честоти. Меките възглавнички на наушниците покриват цялото ухо, като създават уплътнение, което пасивно изолира външния шум. Лентата за глава е лека, лесна за регулиране и гладка: няма как слушалките да се заплетат в косата ви.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Предимства

Dzwięk super bas mega

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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