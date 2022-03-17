Прекратен продукт
TAH8505BK/00
40 мм мембрани/затворен гръб
Тези слушалки се справят със задачата при всякакви пътувания. Едно зареждане отнема само 2 часа. Получавате 30 часа време за възпроизвеждане (или време за разговори) с изключено Активно премахване на шума и 25 часа с включено. Двете нива на бързо зареждане – "Скоростно зареждане" и "Бързо зареждане" – ви предоставят допълнителни 2 или 6 часа време за възпроизвеждане.
Оставете всичко зад себе си с активно премахване на шума. Изолирайте шума на влака или натоварения офис с едно докосване на бутон. Ако сте някъде навън, можете да слушате любимата си музика, но и да чувате шума на улицата с Awareness Mode.
От плейлисти до подкаст, перфектно настроените неодимови акустични мембрани ви предоставят дълбоки баси и ясни средни честоти. Меките възглавнички на наушниците покриват цялото ухо, като създават уплътнение, което пасивно изолира външния шум. Лентата за глава е лека, лесна за регулиране и гладка: няма как слушалките да се заплетат в косата ви.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Предимства
Dzwięk super bas mega
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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