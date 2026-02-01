Прекратен продукт
TAH2005BK/00
Меки удобни възглавнички
40 мм мембрани
Лека лента за глава
2 м кабел на слушалките
Тези слушалки с наушници върху цялото ухо с кабел ви позволяват да слушате комфортно, колкото дълго пожелаете. Мощни 40 мм мембрани ви предоставят ясен и чист звук. Прилепването върху ухото осигурява пасивно премахване на шума, така че другите няма да чуят какво слушате.
Меката регулируема лента за глава приляга на всяка глава, а меките възглавнички за уши са чудесни за продължително слушане на музика. Няма батерия, така че няма ограничение във времето за възпроизвеждане. Идеално, когато се наслаждавате на най-новите подкастове.
2-метровият кабел на слушалките е идеален за свързване към лаптоп или таблет. Ако сте в движение, този кабел ви позволява да държите устройството си безопасно прибрано в чанта или джоб, докато слушате със свободни ръце.
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