Това е вашето време

От любимите ви песни до най-новите подкастове – тези простички слушалки с наушници върху цялото ухо предлагат удобно прилягане и чист звук. Идеални са за ежедневна употреба, а 2-метровият кабел е с перфектна дължина за свързване с любимите ви устройства.