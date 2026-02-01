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Прекратен продукт

Слушалки върху цялото ухо

TAH2005BK/00

Това е вашето време
От любимите ви песни до най-новите подкастове – тези простички слушалки с наушници върху цялото ухо предлагат удобно прилягане и чист звук. Идеални са за ежедневна употреба, а 2-метровият кабел е с перфектна дължина за свързване с любимите ви устройства.
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Това е вашето време

  • Меки удобни възглавнички

  • 40 мм мембрани

  • Лека лента за глава

  • 2 м кабел на слушалките

Включете звуците

Тези слушалки с наушници върху цялото ухо с кабел ви позволяват да слушате комфортно, колкото дълго пожелаете. Мощни 40 мм мембрани ви предоставят ясен и чист звук. Прилепването върху ухото осигурява пасивно премахване на шума, така че другите няма да чуят какво слушате.

Лекота всеки ден. Ежедневен комфорт

Меката регулируема лента за глава приляга на всяка глава, а меките възглавнички за уши са чудесни за продължително слушане на музика. Няма батерия, така че няма ограничение във времето за възпроизвеждане. Идеално, когато се наслаждавате на най-новите подкастове.

Директно включване в любимите ви устройства

2-метровият кабел на слушалките е идеален за свързване към лаптоп или таблет. Ако сте в движение, този кабел ви позволява да държите устройството си безопасно прибрано в чанта или джоб, докато слушате със свободни ръце.

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