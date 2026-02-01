TAFT1/10
Създаден за висока вярност
Bluetooth® грамофонът FT1 ви кани да се насладите на любимата си музика. Алуминиевата плоча се върти с финес, а вграден CD плейър също е наличен. Можете да го настроите и да го използвате безжично или с кабел.
Грамофон и CD плейър
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Висококачествени компоненти
RCA aux изход, порт за слушалки
Албуми. ЕР-та. Сингъли. Грамофонът Philips Fidelio FT1 е изработен от висококачествени компоненти, за да можете да се наслаждавате на вашите плочи в продължение на години. Можете да пускате винилови плочи с 33 1/3 или 45 rpm: просто завъртете тактилния бутон за 2 скорости, за да изберете подходящата скорост, и спуснете иглата.
Независимо дали става дума за стар CD микс от миналото или ново издание, поставете сребристия диск в предната тава и се насладете на музиката, която е важна за вас. Вграденият CD плейър приема всички CD формати, а на ясния LED дисплей можете да видите информация за песните и възпроизвеждането.
FT1 бързо се свързва с вашите безжични високоговорители или слушалки чрез Bluetooth®. Или можете да използвате Auracast™, за да излъчвате записите и CD-тата, които възпроизвеждате, към толкова съвместими високоговорители, колкото желаете, което е чудесно за партита. Поддръжката на LC3 кодек ви осигурява най-добрия възможен звук.
Отзиви
Марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.