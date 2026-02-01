Вграден CD плейър с тава за зареждане

Независимо дали става дума за стар CD микс от миналото или ново издание, поставете сребристия диск в предната тава и се насладете на музиката, която е важна за вас. Вграденият CD плейър приема всички CD формати, а на ясния LED дисплей можете да видите информация за песните и възпроизвеждането.