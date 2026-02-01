TAE5008WT/00
Мощен бас звук.
Насладете се на мощен бас звук. Тези слушалки за поставяне в ухото могат да се похвалят с удобно прилягане, а вграденото дистанционно управление улеснява навигирането на списъците за изпълнение. Идеално, когато пристигне обаждане точно преди баса в любимото ви парче!
Мощни баси
Леки с форма за поставяне в ухото
Вградено дистанционно с 3 бутона
USB-C съединител
Какво е животът в движение без любимите ви песни? Тези слушалки предоставят обемен, динамичен бас от мощни 10 мм мембрани. Насладете се на комфортно слушане от микрокапсули, които пасват идеално.
Отдайте нужното уважение на списъците си за изпълнение, като ги слушате по начина, по който е трябвало да бъдат слушани. Тези слушалки разполагат с вграден DAC, който подобрява качеството на това, което слушате. Насладете се на всяка секунда от мелодиите, които обичате.
Овалният акустичен улей и трите размера сменяеми гумени накрайници за уши създават перфектно уплътнение, което можете да носите часове наред. Насладете се на целодневен комфорт при слушане.
Отзиви
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.