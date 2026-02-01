Вграденият DAC подобрява качеството на звука

Отдайте нужното уважение на списъците си за изпълнение, като ги слушате по начина, по който е трябвало да бъдат слушани. Тези слушалки разполагат с вграден DAC, който подобрява качеството на това, което слушате. Насладете се на всяка секунда от мелодиите, които обичате.