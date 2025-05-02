TAA7507BK/00
Превъзходен звук
Шумопотискане Pro
Кристално ясни обаждания
Надеждна, прилягаща в ухото форма
Не искате да се притеснявате за ежедневно зареждане? Получавате 7 часа време за възпроизвеждане и допълнително 21 часа от калъфа. Поставете микрокапсулите обратно в калъфа и слушалките ще се заредят напълно за 2 часа – ако имате нужда от бързо зареждане, само 15 минути ви дават допълнителен час. Калъфът може да се зарежда безжично или чрез USB-C.
Трябва да се обадите, докато сте в движение? С тези слушалки няма нужда да се криете от вятъра. Докато провеждате разговора си, два микрофона с изкуствен интелект и един микрофон с костна проводимост се комбинират, за да предават ясно звука на гласа ви.
Рейтинг IPX5 означава, че тези слушалки нямат нищо против малко лек или силен дъжд, така че те не са извинение да останете на дивана! Дори малко пот в залата няма да навреди на слушалките.
4.9
от 5
37
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Предимства
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Недостатъци
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Предимства
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Недостатъци
Nie zauwazylem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Предимства
Moc, design, proste w obsłudze
Недостатъци
Brak
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.