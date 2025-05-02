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  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си
  • Потопете се в тренировката си

Истински безжични спортни слушалки

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Потопете се в тренировката си
От вдъхновяващи плейлисти до разговори с треньора ви – тези истински безжични слушалки ще ви подкрепят в ежедневието. Насладете се на превъзходния звук и шумопотискането, плюс прилягане, на което можете да разчитате – от ежедневните разходки до големите разстояния при бягане, те ще останат в ушите ви.
Виж всички предимства

Потопете се в тренировката си

  • Превъзходен звук

  • Шумопотискане Pro

  • Кристално ясни обаждания

  • Надеждна, прилягаща в ухото форма

Без повече притеснения. До 28 часа време на възпроизвеждане с калъфа

Без повече притеснения. До 28 часа време на възпроизвеждане с калъфа

Не искате да се притеснявате за ежедневно зареждане? Получавате 7 часа време за възпроизвеждане и допълнително 21 часа от калъфа. Поставете микрокапсулите обратно в калъфа и слушалките ще се заредят напълно за 2 часа – ако имате нужда от бързо зареждане, само 15 минути ви дават допълнителен час. Калъфът може да се зарежда безжично или чрез USB-C.

Кристалноясни разговори, дори и при ветровито време

Кристалноясни разговори, дори и при ветровито време

Трябва да се обадите, докато сте в движение? С тези слушалки няма нужда да се криете от вятъра. Докато провеждате разговора си, два микрофона с изкуствен интелект и един микрофон с костна проводимост се комбинират, за да предават ясно звука на гласа ви.

Излезте навън. Водоустойчивост по IPX5

Излезте навън. Водоустойчивост по IPX5

Рейтинг IPX5 означава, че тези слушалки нямат нищо против малко лек или силен дъжд, така че те не са извинение да останете на дивана! Дори малко пот в залата няма да навреди на слушалките.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

37

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Предимства

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Недостатъци

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Потвърден купувач

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Предимства

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Недостатъци

Nie zauwazylem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Предимства

Moc, design, proste w obsłudze

Недостатъци

Brak

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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