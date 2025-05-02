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  • Важна част за вашата тренировка
  • Важна част за вашата тренировка
  • Важна част за вашата тренировка
  • Важна част за вашата тренировка

Истински безжични слушалки

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

2 Награди

Важна част за вашата тренировка
От фитнеса до улицата – тези шумопотискащи спортни слушалки True Wireless ще мотивират движенията ви! Музиката и подкастите звучат страхотно и ще ви чуват ясно, ако спрете, за да говорите по телефона. Надеждното прилягане в ухото поддържа микрокапсулите добре на място.
Виж всички предимства

Важна част за вашата тренировка

  • Детайлен, естествен звук

  • Шумопотискане Pro

  • По-ясни разговори в движение

  • Надеждна, прилягаща в ухото форма

Потопете се с лекота. Шумопотискане Pro

Потопете се с лекота. Шумопотискане Pro

Натоварена фитнес зала? Ветровит парк? Адаптивното шумопотискане бързо реагира на заобикалящата ви среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. Ако бягането ви отведе близо до натоварени пътища, можете да докоснете едната микрокапсула, за да активирате Awareness Mode и да чувате звуците отвън.

По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума

По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума

Когато провеждате разговор, специален микрофон улавя звука от гласа ви, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората, стоящи до вас!

Надеждно прилягане в ухото. Без риск от падане при движение

Надеждно прилягане в ухото. Без риск от падане при движение

Без значение как се движите, тези микрокапсули няма да помръднат. Силиконовите накрайници за уши имат текстуриран модел за захващане, който помага на накрайниците да останат в ушите ви и ги прави лесни за държане с потни ръце. Повърхността на слушалките има светлоотразително покритие, което може да помогне за видимост през нощта.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.9

от 5

37

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Предимства

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Недостатъци

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Потвърден купувач

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Предимства

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Недостатъци

Nie zauwazylem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Предимства

Moc, design, proste w obsłudze

Недостатъци

Brak

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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