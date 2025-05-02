Детайлен, естествен звук
Шумопотискане Pro
По-ясни разговори в движение
Надеждна, прилягаща в ухото форма
Натоварена фитнес зала? Ветровит парк? Адаптивното шумопотискане бързо реагира на заобикалящата ви среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. Ако бягането ви отведе близо до натоварени пътища, можете да докоснете едната микрокапсула, за да активирате Awareness Mode и да чувате звуците отвън.
Когато провеждате разговор, специален микрофон улавя звука от гласа ви, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората, стоящи до вас!
Без значение как се движите, тези микрокапсули няма да помръднат. Силиконовите накрайници за уши имат текстуриран модел за захващане, който помага на накрайниците да останат в ушите ви и ги прави лесни за държане с потни ръце. Повърхността на слушалките има светлоотразително покритие, което може да помогне за видимост през нощта.
Награди
4.9
от 5
37
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Предимства
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Недостатъци
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Предимства
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Недостатъци
Nie zauwazylem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Предимства
Moc, design, proste w obsłudze
Недостатъци
Brak
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Този отзив е направен за TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Изисква актуализиране на софтуера. Приложението Philips Headphones ще ви уведоми, когато е налична най-новата версия на софтуера.