Niezwykle czyste brzmienie dźwięku pozwala na rozkoszowanie się muzyką każdego rodzaju . Nie są to najgłośniejsze słuchawki ale napewno dobrze dopasowane do uszu dzięki miękkimi gumkom . Opcja redukcji szumów spisuje się bardzo dobrze co pozwala zdecydowanie lepiej odczuć bas w tych słuchawkach i rozkoszować się muzyka . Jestem zadowolony z tych słuchawek i śmiało mogę polecić innym te słuchawki . #Reviewclub