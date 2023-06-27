Гарне звучання. Щодо регулювання гучності, то десь на 70% помітно раптове значне підвищення гучності, хоча то не суттєво бо зазвичай досить гучності до 30%. Можна підв'язати до кількох пристроїв, але не перемикатися між ними. Якщо перебувають в зоні дії кількох пристроїв до яких підв'язані то будете раз в кілька годин чути повідомлення про приєднання і від'єднання, але ці повідомлення стосуватимуться іншого пристрою а не того з якого йтиме звук в цю мить. Потрапляв під легкий дощ у них, то ніби пережили без проблем. Сидять зручно якщо відрегулювати правильно. Можуть здаватися важкими, але виявляється коли на тобі то не помітно.