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  • Останете активни. Чувствайте се свежи. Забавлявайте се.
  • Останете активни. Чувствайте се свежи. Забавлявайте се.
  • Останете активни. Чувствайте се свежи. Забавлявайте се.
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Прекратен продукт

Безжични спортни слушалки

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Отзиви | 85% препоръчват този продукт
Останете активни. Чувствайте се свежи. Забавлявайте се.
Тези здрави, леки безжични слушалки с наушници са създадени за активни хора. Подвижните и миещи се покрития на наушниците са удобни за носене без значение дали сте на бягащата пътечка или на плажа. 35 часа възпроизвеждане на музиката ви.
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  • Миещи се възглавнички за уши

  • Леки и издръжливи

  • IP55 защита от прах/вода

Издържайте повече. 35 часа време за възпроизвеждане

Издържайте повече. 35 часа време за възпроизвеждане

С 35 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане тези безжични слушалки с наушници са с вас, докато тренирате и след това. Пълното зареждане отнема по-малко от 2 часа. Нуждаете се от допълнително мощност? 15-минутно зареждане ви предоставя 2 часа повече време за възпроизвеждане.

За спорт и докато сте в движение. Миещи се възглавнички за уши

За спорт и докато сте в движение. Миещи се възглавнички за уши

Меките, дишащи възглавнички на наушниците се свалят за лесно почистване и са пълни с охлаждащ гел. Без значение какво правите, когато носите тези слушалки, винаги ще ги чувствате свежи!

IP55 защита от прах/вода

IP55 защита от прах/вода

IP55 рейтингът означава, че слушалките ви могат да се ползват както по прашни пътеки, така и при силен дъжд. Колкото и силно да се потите и където и да отидете, нищо няма да ви спре!

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

17

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

2

27/06/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Незвичні навушники

Гарне звучання. Щодо регулювання гучності, то десь на 70% помітно раптове значне підвищення гучності, хоча то не суттєво бо зазвичай досить гучності до 30%. Можна підв'язати до кількох пристроїв, але не перемикатися між ними. Якщо перебувають в зоні дії кількох пристроїв до яких підв'язані то будете раз в кілька годин чути повідомлення про приєднання і від'єднання, але ці повідомлення стосуватимуться іншого пристрою а не того з якого йтиме звук в цю мить. Потрапляв під легкий дощ у них, то ніби пережили без проблем. Сидять зручно якщо відрегулювати правильно. Можуть здаватися важкими, але виявляється коли на тобі то не помітно.

Предимства

Зручно сидять, навіть коли пітнієш то немає дискомфорту, гарне звучання, перше враження від матеріалу амбушюр оманливе вони доволі приємно відчуваються

Недостатъци

Тихий мікрофон, немає перемикання між двома підключеними пристроями одночасно, нерівномірність шкали гучності

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA4216BK Бездротові спортивні навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA4216BK Бездротові спортивні навушники

16/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Udobne i robusne slušalice!

Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA4216BK Bežične sportske slušalice

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA4216BK Bežične sportske slušalice

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Za prave športnike

Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.

Предимства

Udobne, lahke, sveže

Този отзив е направен за TAA4216BK Brezžične športne slušalke

Този отзив е направен за TAA4216BK Brezžične športne slušalke

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