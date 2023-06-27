Прекратен продукт
TAA4216BK/00
Миещи се възглавнички за уши
Леки и издръжливи
IP55 защита от прах/вода
С 35 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане тези безжични слушалки с наушници са с вас, докато тренирате и след това. Пълното зареждане отнема по-малко от 2 часа. Нуждаете се от допълнително мощност? 15-минутно зареждане ви предоставя 2 часа повече време за възпроизвеждане.
Меките, дишащи възглавнички на наушниците се свалят за лесно почистване и са пълни с охлаждащ гел. Без значение какво правите, когато носите тези слушалки, винаги ще ги чувствате свежи!
IP55 рейтингът означава, че слушалките ви могат да се ползват както по прашни пътеки, така и при силен дъжд. Колкото и силно да се потите и където и да отидете, нищо няма да ви спре!
4.6
от 5
17
Отзиви
85%
препоръчват този продукт
LastSiTi
27/06/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Незвичні навушники
Гарне звучання. Щодо регулювання гучності, то десь на 70% помітно раптове значне підвищення гучності, хоча то не суттєво бо зазвичай досить гучності до 30%. Можна підв'язати до кількох пристроїв, але не перемикатися між ними. Якщо перебувають в зоні дії кількох пристроїв до яких підв'язані то будете раз в кілька годин чути повідомлення про приєднання і від'єднання, але ці повідомлення стосуватимуться іншого пристрою а не того з якого йтиме звук в цю мить. Потрапляв під легкий дощ у них, то ніби пережили без проблем. Сидять зручно якщо відрегулювати правильно. Можуть здаватися важкими, але виявляється коли на тобі то не помітно.
Предимства
Зручно сидять, навіть коли пітнієш то немає дискомфорту, гарне звучання, перше враження від матеріалу амбушюр оманливе вони доволі приємно відчуваються
Недостатъци
Тихий мікрофон, немає перемикання між двома підключеними пристроями одночасно, нерівномірність шкали гучності
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA4216BK Бездротові спортивні навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA4216BK Бездротові спортивні навушники
Dominik91
16/08/2021
Hrvatska
Udobne i robusne slušalice!
Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA4216BK Bežične sportske slušalice
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA4216BK Bežične sportske slušalice
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Za prave športnike
Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.
Предимства
Udobne, lahke, sveže
Този отзив е направен за TAA4216BK Brezžične športne slušalke
Този отзив е направен за TAA4216BK Brezžične športne slušalke