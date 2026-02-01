От парка до улицата

Влезте в ритъм с устойчивите на изпотяване слушалки, които пасват на движенията ви с ясен звук и енергичен бас. Гъвкавият дизайн държи слушалките на място, а 1,2 м кабел е с идеалната дължина, за да държите телефона в джоба си.