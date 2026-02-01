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1000 seriesСпортни слушалки за поставяне в ушите с микрофон

TAA1009RD/10

Наличен в

Тъмносиво
Тъмносиво
Червено
Червено
Черно
Черно

От парка до улицата

Влезте в ритъм с устойчивите на изпотяване слушалки, които пасват на движенията ви с ясен звук и енергичен бас. Гъвкавият дизайн държи слушалките на място, а 1,2 м кабел е с идеалната дължина, за да държите телефона в джоба си.

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От парка до улицата

  • 12 мм мембрани за чист звук

  • Дизайн с накрайници с крилца за надеждно прилягане

  • 1,2 м дължина на кабела

  • IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Чист звук, мощни баси

Перфектно настроените 12 мм неодимови мембрани предоставят ясен звук, а отворите за баси повишават качеството на басите. Микрокапсулата пасва идеално в ухото, без да навлиза в ушния канал.

Слушалки, които не падат, без значение от движенията ви

Гъвкавите, контурирани окачалки за уши ви позволяват да регулирате тези леки слушалки за удобно прилягане, което е напълно сигурно. Свободни сте да се движите, без да се притеснявате, че слушалките ви ще паднат в най-неподходящия момент.

Вградено дистанционно управление с 3 бутона. Лесно управлявайте музиката и обажданията

Включеното вградено дистанционно управление с 3 бутона прави използването на тези слушалки просто удоволствие. Провеждайте разговори, навигирайте в списъците си за изпълнение и задавайте въпроси на гласовия си асистент – всичко това, без да докосвате смартфона си.

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