Превъзходно качество на обажданията. Всяка дума се чува ясно

Можете без проблеми да провеждате разговори от най-оживените и най-шумни места. Микрофоните с технология за формиране на лъч се фокусират върху звука на гласа ви, докато усъвършенстваните AI алгоритми не позволяват на фоновия шум да попречи на разговорите ви. Ако е много ветровито, сензорът с костна проводимост надеждно ще увеличи гласа ви, за да бъдете чути.