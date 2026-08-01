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  • Създадени за ежедневни приключения
  • Създадени за ежедневни приключения
  • Създадени за ежедневни приключения
  • Създадени за ежедневни приключения
  • Създадени за ежедневни приключения
  • Създадени за ежедневни приключения
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  • Създадени за ежедневни приключения
  • Създадени за ежедневни приключения
  • Създадени за ежедневни приключения

FidelioИстински безжични слушалки

T2/00

2 Награди

Създадени за ежедневни приключения
Красиви за гледане. Невероятни за слушане. Тези първокласни истински безжични слушалки за поставяне в ухото ви предоставят нашия изключително пространствен и детайлен звук и най-интелигентния ни контрол на шума. От музика до разговори, от филми до подкасти – те ще ви отведат там, където пожелаете.
Виж всички предимства

Създадени за ежедневни приключения

  • Изящен, естествен звук

  • Шумопотискане Pro+

  • Превъзходно качество на обажданията

  • Вечен дизайн на Fidelio

Изящни. Звуковият подпис на Philips за Fidelio

Изящни. Звуковият подпис на Philips за Fidelio

От стегнатия, контролиран бас до топлите средни и искрящи височини, тези превъзходни слушалки ви осигуряват изящен естествен звук с прецизно разделяне на инструментите. Динамичните мембрани с балансирана изработка и графеново покритие „рисуват“ повече детайли от всякога. Ще чувате песните, направени от любимите ви изпълнители – точно както са ги направили.

Ще се потопите в звука. Шумопотискане Pro+

Ще се потопите в звука. Шумопотискане Pro+

Адаптивното шумопотискане бързо се адаптира към околната среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. От музика да обаждания, не е нужно да регулирате звука. Ако все пак искате да настроите нивото на прозрачност или да намалите шума от вятъра, просто използвайте приложението Philips Headphones.

Превъзходно качество на обажданията. Всяка дума се чува ясно

Превъзходно качество на обажданията. Всяка дума се чува ясно

Можете без проблеми да провеждате разговори от най-оживените и най-шумни места. Микрофоните с технология за формиране на лъч се фокусират върху звука на гласа ви, докато усъвършенстваните AI алгоритми не позволяват на фоновия шум да попречи на разговорите ви. Ако е много ветровито, сензорът с костна проводимост надеждно ще увеличи гласа ви, за да бъдете чути.

Технически данни

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Награди

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