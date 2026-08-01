T2/00
Изящен, естествен звук
Шумопотискане Pro+
Превъзходно качество на обажданията
Вечен дизайн на Fidelio
От стегнатия, контролиран бас до топлите средни и искрящи височини, тези превъзходни слушалки ви осигуряват изящен естествен звук с прецизно разделяне на инструментите. Динамичните мембрани с балансирана изработка и графеново покритие „рисуват“ повече детайли от всякога. Ще чувате песните, направени от любимите ви изпълнители – точно както са ги направили.
Адаптивното шумопотискане бързо се адаптира към околната среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. От музика да обаждания, не е нужно да регулирате звука. Ако все пак искате да настроите нивото на прозрачност или да намалите шума от вятъра, просто използвайте приложението Philips Headphones.
Можете без проблеми да провеждате разговори от най-оживените и най-шумни места. Микрофоните с технология за формиране на лъч се фокусират върху звука на гласа ви, докато усъвършенстваните AI алгоритми не позволяват на фоновия шум да попречи на разговорите ви. Ако е много ветровито, сензорът с костна проводимост надеждно ще увеличи гласа ви, за да бъдете чути.
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