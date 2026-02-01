Прекратен продукт
SWW1001/00
Универсална чанта за организиране на електроника
Чанта за организиране на електронни аксесоари за защита на електронното ви оборудване. Проектирана така, че да пази електрониката ви на сухо и безопасно място, с водоустойчив материал по стандарт IPX4. Чанта с четири вътрешни отделения, за да поддържате нещата си подредени и организирани.
Универсална
В калъфа ще намерите джобове, идеални за съхранение на мобилното ви устройство, кабели, батерии, карти с памет – всичко, което трябва да бъде защитено и под ръка.
Влагоустойчивият материал предпазва носителите ви от влага и допир до вода.
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