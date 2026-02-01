Универсална чанта за организиране на електроника

Чанта за организиране на електронни аксесоари за защита на електронното ви оборудване. Проектирана така, че да пази електрониката ви на сухо и безопасно място, с водоустойчив материал по стандарт IPX4. Чанта с четири вътрешни отделения, за да поддържате нещата си подредени и организирани.