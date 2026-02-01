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Прекратен продукт

HDMI кабел

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD с динамичен HDR

Насладете се на Ultra HD 8K разделителна способност при 60 fps. Динамичен HDR за осигуряване на най-добър контраст и рязко изображение с високоскоростно действие. Подобрена поддръжка на канал за връщане на аудио до 192 KHz в 24-битова разделителна способност.

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Насладете се на изключително гейминг изживяване

8K 60 Hz Ultra HD с динамичен HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 м

UHD 4320p (8K)

Поддържа видео разделителна способност до 8K UHD 4320p, за да осигури превъзходно качество на изображенията и игрите.

60 Hz кадъра в секунда

Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.

28 AWG чист меден проводник за най-добро качество на звука и картината.

Използване на качествени материали – 28 AWG чист меден проводник, за да се осигури най-добрата връзка с минимални загуби на данни.

Технически данни

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