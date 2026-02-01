8K 60 Hz Ultra HD с динамичен HDR

Насладете се на Ultra HD 8K разделителна способност при 60 fps. Динамичен HDR за осигуряване на най-добър контраст и рязко изображение с високоскоростно действие. Подобрена поддръжка на канал за връщане на аудио до 192 KHz в 24-битова разделителна способност.