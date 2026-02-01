Прекратен продукт
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD с динамичен HDR
Насладете се на Ultra HD 8K разделителна способност при 60 fps. Динамичен HDR за осигуряване на най-добър контраст и рязко изображение с високоскоростно действие. Подобрена поддръжка на канал за връщане на аудио до 192 KHz в 24-битова разделителна способност.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 м
Поддържа видео разделителна способност до 8K UHD 4320p, за да осигури превъзходно качество на изображенията и игрите.
Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.
Използване на качествени материали – 28 AWG чист меден проводник, за да се осигури най-добрата връзка с минимални загуби на данни.
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