Прекратен продукт
SWV5531/00
Насладете се на изображения с изключително висока резолюция
Насладете се на Ultra HD 4K резолюция при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz
4K 60 Hz
18 Gbps
3 м
Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.
Позлатените съединители осигуряват по-добра проводимост, като снижават съпротивлението в контактната област. Те предпазват и от влошаване на сигнала вследствие на окисляване.
Поддържа всички 3D видеоформати, което дава възможност за истинско триизмерно домашно кино и игри.
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