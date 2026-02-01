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Прекратен продукт

HDMI кабел

SWV5510/00

Насладете се на изображения с изключително висока резолюция

Насладете се на Ultra HD 4K резолюция при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz

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4K 60 Hz Ultra HD с Ethernet

Насладете се на изображения с изключително висока резолюция

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 м

Канал за връщане на аудио (ARC)

Позволява на свързан посредством HDMI телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови аудио данни на система за съраунд звук, като така се премахва нуждата от отделен аудио кабел.

UHD 2160p (4K)

Поддържа видео с разделителна способност до 4K или UHD 2160p. Това позволява на дисплея ви да се конкурира със системите за цифрово кино, използвани в киносалоните.

3D изживяване

Поддържа всички 3D видеоформати, което дава възможност за истинско триизмерно домашно кино и игри.

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