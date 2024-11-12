STH7050/30
Марка ютии
Мощност 1500 W, до 28 g/min
Гладеща повърхност OptimalTEMP
Загряване за 30 секунди
Водни резервоари 100 + 200 мл
Включена функция StyleMat
Иновативната регулируема глава означава, че можете да изглаждате гънки под всякакъв ъгъл, като ви дава възможност да гладите с пара вертикално или хоризонтално – което от двете изберете!
Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.
Всеки път, когато имате нужда от него, вашият уред за гладене с пара е готов за използване само след 30 секунди. Светлинният индикатор показва кога можете да започнете, така че ще сте готови с гладенето за нула време. Идеален за решенията за облеклото, взети в последната минута.
Награди
1.0
от 5
1
Рецензия
Maros18
12/11/2024
Slovensko
Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model
Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.
Предимства
Otocna hlavica
Недостатъци
Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky
Този отзив е направен за Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač
Този отзив е направен за Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač
Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.
В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips