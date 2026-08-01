STH7040/80
Марка ютии
Мощност 1500 W, до 28 g/min
Гладеща повърхност OptimalTEMP
Загряване за 30 секунди
Водни резервоари 100 + 200 мл
Освен че премахват гънки, продуктите от серия 7000 освежават дрехите (както и мека мебел, завеси, играчки) и премахват миризмите, като убиват до 99,9% от бактериите*.
Иновативната регулируема глава означава, че можете да изглаждате гънки под всякакъв ъгъл, като ви дава възможност да гладите с пара вертикално или хоризонтално – което от двете изберете!
Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.
Награди
Отзиви
Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.
В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips