Отключете гардероба си

Всичко, което имате, вече може да бъде готово за носене светкавично бързо с ръчния уред за гладене с пара от серия 7000 на Philips. Регулируемата му глава и заостреният връх на плочата за пара премахват гънките бързо и удобно под всякакъв ъгъл, като OptimalTemp гарантира, че няма изгаряния.