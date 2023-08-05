Марка ютии
Мощност 1500 W, до 28 g/min
Гладеща повърхност OptimalTEMP
Загряване за 30 секунди
100 мл воден резервоар
Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.
До 28 g/min непрекъсната мощна пара отпуска текстилните влакна, така че гънките да могат да се изглаждат бързо, като се гарантира, че дрехите ви изглеждат възможно най-добре.
Подвижен резервоар за вода от 100 ml за изглаждане с пара на 1 цял тоалет, без да е необходимо да се пълни повторно. Резервоарът за вода е лесен за сваляне и повторно пълнене, когато това е необходимо по време на гладене с пара.
Награди
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Предимства
Лек и практичен
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.
В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips