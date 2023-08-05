ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си
  • Отключете гардероба си

Серия 7000Ръчен уред за гладене с пара

STH7020/20

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Отключете гардероба си
Всичко, което имате, вече може да бъде готово за носене светкавично бързо с ръчния уред за гладене с пара от серия 7000 на Philips. Регулируемата му глава и заостреният връх на плочата за пара премахват гънките бързо и удобно под всякакъв ъгъл, като OptimalTemp гарантира, че няма изгаряния.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Марка ютии

Удобно, бързо и ефективно гладене

Отключете гардероба си

  • Мощност 1500 W, до 28 g/min

  • Гладеща повърхност OptimalTEMP

  • Загряване за 30 секунди

  • 100 мл воден резервоар

Заострен връх за ефективно достигане до всяка зона от дрехите ви

Заострен връх за ефективно достигане до всяка зона от дрехите ви

Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.

Непрекъснатата пара ефективно изглажда гънките

Непрекъснатата пара ефективно изглажда гънките

До 28 g/min непрекъсната мощна пара отпуска текстилните влакна, така че гънките да могат да се изглаждат бързо, като се гарантира, че дрехите ви изглеждат възможно най-добре.

Резервоар за вода от 100 ml, за да можете да придадете страхотен вид на цял тоалет още при първия опит

Резервоар за вода от 100 ml, за да можете да придадете страхотен вид на цял тоалет още при първия опит

Подвижен резервоар за вода от 100 ml за изглаждане с пара на 1 цял тоалет, без да е необходимо да се пълни повторно. Резервоарът за вода е лесен за сваляне и повторно пълнене, когато това е необходимо по време на гладене с пара.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Награди

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Предимства

Лек и практичен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.

      2. В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips