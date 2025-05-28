Марка ютии
Идеален за делик. тъкани и трудни гънки
Стил. и оптим. дизайн – лесна употреба
Прен. за пътув., удоб. и лес. за съхр.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 е готов да генерира пара, когато имате нужда от това. Просто поставете главата да излъчва пара към дрехите върху закачалка или равна повърхност – и ги изгладете. Регулируемата накланяща се глава улеснява опаковането на уреда за пътуване и бързото му и лесно прибиране за съхранение у дома.
Изключително лесен за използване, ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 загрява само след 35 секунди. Можете да забравите за разгъването на голямата стара неудобна дъска за гладене - сега нямате нужда от такава. Просто изгладете с пара и отстранете гънките по дрехи, поставени на закачалки или върху равна повърхност. Работата е свършена.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 ще ви позволи да се отървете от досадните гънки по всички дрехи в гардероба ви, които могат да се гладят. Eco (Еко) е вашата идеална настройка по подразбиране за пестене на енергия. А настройката Max (Макс.), с по-голям приток на пара, е отлична за по-груби гънки и тъкани като памук.
5.0
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
FLORY91
28/05/2025
България
Част от промоцията
Страхотен!
Невероятен уред! Включва се невероятно бързо,има регулираща се част,лек и удобен!Глади се лесно и не се притеснявам,че ще изгоря нещо.Парата може да се регулира ,има възможност за вертикално гладене а дъската често не е нужна.Има аксесоари а целият комплект не заема никакво място,което го прави идеален за нашите предстоящи пътувания.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Rain girl
28/05/2025
България
Част от промоцията
Страхотен!!!
Прекрасен уред, върши чудеса за спешни случаи. Гладенето се случва бързо и лесно, освен това е много лек и удобен за работа. Подходящ е и за пътуване, защото е много компактен и не заема място!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
IvaPNV
28/05/2025
България
Част от промоцията
Заслужава си
Страхотен уред!Гладенето освен,че е лесно е и по-забавно. Глади всякакви материи-открих дори ,че лесно мога да освежа завесите вкъщи с пара.Има аксесоари в комплекта,лесно преносим и не заема място.Силно препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Тестван с тестови щамове бактерии/дрожди: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Тестван със следните видове тестови акари: Dermatophagoides farinae (мъжки и женски възрастни акари и нимфи)
Номиналната мощност от 1400 W е изчислена въз основа на случай, в който уредът е свързан към захранване 240 V. Действителната номинална мощност може да варира в зависимост от напрежението.