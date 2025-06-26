Марка ютии
Идеален за делик. тъкани и трудни гънки
Стил. и оптим. дизайн – лесна употреба
Прен. за пътув., удоб. и лес. за съхр.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 е готов да генерира пара, когато имате нужда от това. Просто поставете главата да излъчва пара към дрехите върху закачалка или равна повърхност – и ги изгладете. Регулируемата накланяща се глава улеснява опаковането на уреда за пътуване и бързото му и лесно прибиране за съхранение у дома.
Изключително лесен за използване, ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 загрява само след 35 секунди. Можете да забравите за разгъването на голямата стара неудобна дъска за гладене - сега нямате нужда от такава. Просто изгладете с пара и отстранете гънките по дрехи, поставени на закачалки или върху равна повърхност. Работата е свършена.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 ще ви позволи да се отървете от досадните гънки по всички дрехи в гардероба ви, които могат да се гладят. Eco (Еко) е вашата идеална настройка по подразбиране за пестене на енергия. А настройката Max (Макс.), с по-голям приток на пара, е отлична за по-груби гънки и тъкани като памук.
4.9
от 5
19
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Vick7
26/06/2025
България
Част от промоцията
Много практичен и лек уред
Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sluncho
12/06/2025
България
Част от промоцията
Лек и удобен за пътуване
Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.
Предимства
Лек, мощна пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sto1
23/05/2025
България
Част от промоцията
Уникален продукт
Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство
Предимства
Бързо работи
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Тестван с тестови щамове бактерии/дрожди: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Тестван със следните видове тестови акари: Dermatophagoides farinae (мъжки и женски възрастни акари и нимфи)
Номиналната мощност от 1400 W е изчислена въз основа на случай, в който уредът е свързан към захранване 240 V. Действителната номинална мощност може да варира в зависимост от напрежението.