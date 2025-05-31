Марка ютии
Идеален за делик. тъкани и трудни гънки
Стил. и оптим. дизайн – лесна употреба
Прен. за пътув., удоб. и лес. за съхр.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 е готов да генерира пара, когато имате нужда от това. Просто поставете главата да излъчва пара към дрехите върху закачалка или равна повърхност – и ги изгладете. Регулируемата накланяща се глава улеснява опаковането на уреда за пътуване и бързото му и лесно прибиране за съхранение у дома.
Изключително лесен за използване, ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 загрява само след 35 секунди. Можете да забравите за разгъването на голямата стара неудобна дъска за гладене - сега нямате нужда от такава. Просто изгладете с пара и отстранете гънките по дрехи, поставени на закачалки или върху равна повърхност. Работата е свършена.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 ще ви позволи да се отървете от досадните гънки по всички дрехи в гардероба ви, които могат да се гладят. Eco (Еко) е вашата идеална настройка по подразбиране за пестене на енергия. А настройката Max (Макс.), с по-голям приток на пара, е отлична за по-груби гънки и тъкани като памук.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zvezdichka
31/05/2025
България
Част от промоцията
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Paya P
30/05/2025
България
Част от промоцията
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Предимства
Бързина и функционалност
Недостатъци
Обем
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Zazzza
22/05/2025
България
Част от промоцията
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Предимства
Лек и лесно преносим по време на пътуване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Тестван с тестови щамове бактерии/дрожди: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Тестван със следните видове тестови акари: Dermatophagoides farinae (мъжки и женски възрастни акари и нимфи)
Номиналната мощност от 1400 W е изчислена въз основа на случай, в който уредът е свързан към захранване 240 V. Действителната номинална мощност може да варира в зависимост от напрежението.