Марка ютии
Идеален за делик. тъкани и трудни гънки
Стил. и оптим. дизайн – лесна употреба
Прен. за пътув., удоб. и лес. за съхр.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 е готов да генерира пара, когато имате нужда от това. Просто поставете главата да излъчва пара към дрехите върху закачалка или равна повърхност – и ги изгладете. Регулируемата накланяща се глава улеснява опаковането на уреда за пътуване и бързото му и лесно прибиране за съхранение у дома.
Изключително лесен за използване, ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 загрява само след 35 секунди. Можете да забравите за разгъването на голямата стара неудобна дъска за гладене - сега нямате нужда от такава. Просто изгладете с пара и отстранете гънките по дрехи, поставени на закачалки или върху равна повърхност. Работата е свършена.
Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 ще ви позволи да се отървете от досадните гънки по всички дрехи в гардероба ви, които могат да се гладят. Eco (Еко) е вашата идеална настройка по подразбиране за пестене на енергия. А настройката Max (Макс.), с по-голям приток на пара, е отлична за по-груби гънки и тъкани като памук.
4.9
от 5
28
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Rain girl
28/05/2025
България
Част от промоцията
МНОГО ДОБЪР
Върши чудесна работа за тениски и деликатни материи. Малък и компактен, не заема място и пести време!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
28/05/2025
България
Част от промоцията
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Предимства
Удобен
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
tsvetentse
24/05/2025
България
Част от промоцията
Great product - really recommend it!
I find it easy to use, with modern and simple design and I like the fact that I can take it with me when travelling!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Тестван с тестови щамове бактерии/дрожди: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Тестван със следните видове тестови акари: Dermatophagoides farinae (мъжки и женски възрастни акари и нимфи)
Номиналната мощност от 1400 W е изчислена въз основа на случай, в който уредът е свързан към захранване 240 V. Действителната номинална мощност може да варира в зависимост от напрежението.