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  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила
  • Модно бъдеще: парата среща стила

Серия 5000Ръчен уред за гладене с пара

STH5010/70

4.9
| (28) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Модно бъдеще: парата среща стила
Избрали сте тоалета си, но нямате време за гладене. Не се притеснявайте, ние ще се погрижим! Забравете неудобните ютии и приветствайте ръчния уред за гладене с пара Philips 5000. Той е готов за работа след 35 секунди и с него се работи с удоволствие. Гарантирано без изгаряния за съвършена модна визия!
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Марка ютии

Добавете елегантност към гардероба си с Philips

Модно бъдеще: парата среща стила

  • Идеален за делик. тъкани и трудни гънки

  • Стил. и оптим. дизайн – лесна употреба

  • Прен. за пътув., удоб. и лес. за съхр.

Елегантен дизайн с регулируема глава: лесен за използване и съхранение

Елегантен дизайн с регулируема глава: лесен за използване и съхранение

Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 е готов да генерира пара, когато имате нужда от това. Просто поставете главата да излъчва пара към дрехите върху закачалка или равна повърхност – и ги изгладете. Регулируемата накланяща се глава улеснява опаковането на уреда за пътуване и бързото му и лесно прибиране за съхранение у дома.

Включете и гладете: в готовност за използване за секунди без дъска за гладене

Включете и гладете: в готовност за използване за секунди без дъска за гладене

Изключително лесен за използване, ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 загрява само след 35 секунди. Можете да забравите за разгъването на голямата стара неудобна дъска за гладене - сега нямате нужда от такава. Просто изгладете с пара и отстранете гънките по дрехи, поставени на закачалки или върху равна повърхност. Работата е свършена.

Настр. Eco (Еко) и Max (Макс.): изберете тази, която е подх. за тоалета ви

Настр. Eco (Еко) и Max (Макс.): изберете тази, която е подх. за тоалета ви

Ръчният уред за гладене с пара Philips 5000 ще ви позволи да се отървете от досадните гънки по всички дрехи в гардероба ви, които могат да се гладят. Eco (Еко) е вашата идеална настройка по подразбиране за пестене на енергия. А настройката Max (Макс.), с по-голям приток на пара, е отлична за по-груби гънки и тъкани като памук.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

28

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
1

28/05/2025

България

България

МНОГО ДОБЪР

Върши чудесна работа за тениски и деликатни материи. Малък и компактен, не заема място и пести време!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

28/05/2025

България

България

Изключително удобен

Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!

Предимства

Удобен

Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

24/05/2025

България

България

Great product - really recommend it!

I find it easy to use, with modern and simple design and I like the fact that I can take it with me when travelling!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

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      1. Тестван с тестови щамове бактерии/дрожди: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Тестван със следните видове тестови акари: Dermatophagoides farinae (мъжки и женски възрастни акари и нимфи)

      2. Номиналната мощност от 1400 W е изчислена въз основа на случай, в който уредът е свързан към захранване 240 V. Действителната номинална мощност може да варира в зависимост от напрежението.