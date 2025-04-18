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  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение

Серия 3000Ръчен уред за гладене с пара

STH3020/70

4.9
| (29) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Компактно и сгъващо се решение
Нашият ръчен уред за гладене от серия 3000 е проектиран да бъде лек, компактен и сгъваем за лесно използване и съхранение, за да осигури перфектни тоалети по всяко време и навсякъде. Това е вашият идеален спътник за лесни и бързи корекции у дома или в движение.
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Марка ютии

Лесно изглаждане на гънки вкъщи и в движение

Компактно и сгъващо се решение

  • Компактен и сгъваем

  • В готовност за използване след ˜30 сек

  • 1000 W, до 20 г/мин

  • Не е необходима дъска за гладене

Готов за използване само за 30 секунди

Готов за използване само за 30 секунди

Готови сте да започнете да гладите с пара само за 30 секунди. Светлинният индикатор показва кога сте готови да започнете, така че да приключите за нула време. Без чакане, без затруднения.

Приложен калъф за лесно съхранение

Приложен калъф за лесно съхранение

Ръчният уред за гладене с пара от серия 3000 на Philips се доставя с калъф, полезен за пътуване или просто за лесно съхранение у дома.

120 мл подвижен воден резервоар за лесно пълнене

120 мл подвижен воден резервоар за лесно пълнене

Ръчният уред за гладене с пара от серия 3000 се предлага с подвижен воден резервоар от 120 мл, за да изгладите с пара 1 тоалет, без да е необходимо да го пълните отново. Можете лесно да отделите водния резервоар на уреда за гладене с пара и да го напълните отново от крана на мивката.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

29

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

4
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18/04/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Предимства

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Недостатъци

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Предимства

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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      Откази от отговорност

      1. Изпитано при 10 секунди в неподвижно състояние от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 и Canidia albicans ATCC 10231.