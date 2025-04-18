Марка ютии
Компактен и сгъваем
В готовност за използване след ˜30 сек
1000 W, до 20 г/мин
Не е необходима дъска за гладене
Готови сте да започнете да гладите с пара само за 30 секунди. Светлинният индикатор показва кога сте готови да започнете, така че да приключите за нула време. Без чакане, без затруднения.
Ръчният уред за гладене с пара от серия 3000 на Philips се доставя с калъф, полезен за пътуване или просто за лесно съхранение у дома.
Ръчният уред за гладене с пара от серия 3000 се предлага с подвижен воден резервоар от 120 мл, за да изгладите с пара 1 тоалет, без да е необходимо да го пълните отново. Можете лесно да отделите водния резервоар на уреда за гладене с пара и да го напълните отново от крана на мивката.
4.9
от 5
29
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
PUT9
18/04/2025
Україна
Потвърден купувач
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Предимства
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Недостатъци
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Част от промоцията
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Предимства
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Изпитано при 10 секунди в неподвижно състояние от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 и Canidia albicans ATCC 10231.