Марка ютии
XL StyleBoard
5 настройки на парата
Заострен метален връх на плочата за пара
2000 W мощност
Изключително дългата StyleBoard предоставя надеждна опора при гладене с пара. Просто натиснете тъканта между плочата за пара и дъската за по-лесно гладене с пара с гладки резултати от горе до долу.
Всеки път, когато имате нужда от него, уредът за вертикално гладене с пара е готов за използване за по-малко от 60 секунди, идеален за избор на облекло в последната минута.
Нашият иновативен ароматизатор MyEssence ви позволява да освежите дрехите си с любимите си аромати по всяко време.
4.4
от 5
36
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Shem1
01/10/2024
Україна
Дуже задоволена покупкою!
По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.
Предимства
Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.
Недостатъци
Недоліків не побачила.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
08/01/2023
Україна
Част от промоцията
Зручно та швидко
Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
princes
07/01/2023
Україна
Част от промоцията
потужний та компактний
Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую
Предимства
гарно відпарює
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Тествана от институт на трета страна за E. Coli, S. Aureus, C. Albicans с 1 минута работа на парата