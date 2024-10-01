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  • Лесно, ежедневно премахване на гънките
  • Лесно, ежедневно премахване на гънките
  • Лесно, ежедневно премахване на гънките
  • Лесно, ежедневно премахване на гънките
  • Лесно, ежедневно премахване на гънките
  • Лесно, ежедневно премахване на гънките
  • Лесно, ежедневно премахване на гънките
  • Лесно, ежедневно премахване на гънките

Stand Steamer 3000 SeriesStand Steamer с XL StyleBoard

STE3180/30

4.4
| (36) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Лесно, ежедневно премахване на гънките
Прекарвайте по-малко време в премахването на гънките от дрехите си със Stand Steamer от серия 3000 на Philips, благодарение на вградената му дъска и голямата заострена приставка за пара. Дръжте микробите* далеч от гардероба си и добавете ароматна свежест с капачето за аромати MyEssence.
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Марка ютии

StyleBoard с размер XL за по-добри резултати от край до край

Лесно, ежедневно премахване на гънките

  • XL StyleBoard

  • 5 настройки на парата

  • Заострен метален връх на плочата за пара

  • 2000 W мощност

Вградена XL StyleBoard за по-добри цялостни резултати

Вградена XL StyleBoard за по-добри цялостни резултати

Изключително дългата StyleBoard предоставя надеждна опора при гладене с пара. Просто натиснете тъканта между плочата за пара и дъската за по-лесно гладене с пара с гладки резултати от горе до долу.

Загрява за по-малко от 60 секунди, така че сте готови за нула време

Загрява за по-малко от 60 секунди, така че сте готови за нула време

Всеки път, когато имате нужда от него, уредът за вертикално гладене с пара е готов за използване за по-малко от 60 секунди, идеален за избор на облекло в последната минута.

MyEssence, освежете дрехите си с любимите си аромати

MyEssence, освежете дрехите си с любимите си аромати

Нашият иновативен ароматизатор MyEssence ви позволява да освежите дрехите си с любимите си аромати по всяко време.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

36

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

3

01/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою!

По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.

Предимства

Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.

Недостатъци

Недоліків не побачила.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

08/01/2023

Україна

Україна

Зручно та швидко

Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

07/01/2023

Україна

Україна

потужний та компактний

Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую

Предимства

гарно відпарює

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

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