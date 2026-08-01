Лесно, ежедневно премахване на гънките

Прекарвайте по-малко време в премахването на гънките от дрехите си и повече време, наслаждавайки се на носенето им със Stand Steamer от серия 3000 на Philips. Интегрираната, здрава StyleBoard и голямата заострена глава на уреда с пара ще се справи с лекота с всякакви намачкани дрехи.