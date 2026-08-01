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Уред за верт. гладене с пара серия 3000С накланяща се StyleBoard

STE3160/30

Лесно, ежедневно премахване на гънките
Прекарвайте по-малко време в премахването на гънките от дрехите си и повече време, наслаждавайки се на носенето им със Stand Steamer от серия 3000 на Philips. Интегрираната, здрава StyleBoard и голямата заострена глава на уреда с пара ще се справи с лекота с всякакви намачкани дрехи.
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Марка ютии

Накланяща се StyleBoard за по-добри резултати

Лесно, ежедневно премахване на гънките

  • Накланяща се StyleBoard

  • 3 настройки на парата

  • Заострен връх на плочата за пара

  • 2000 W мощност

Накланяща се StyleBoard за по-добри резултати

Накланяща се StyleBoard за по-добри резултати

Накланящата се StyleBoard предоставя надеждна опора при гладене с пара. Просто натиснете тъканта между плочата за пара и масата за по-лесно гладене с пара с гладки резултати от горе до долу.

Загрява за по-малко от 60 секунди, така че сте готови за нула време

Загрява за по-малко от 60 секунди, така че сте готови за нула време

Всеки път, когато имате нужда от него, уредът за вертикално гладене с пара е готов за използване за по-малко от 60 секунди, идеален за избор на облекло в последната минута.

Убива до 99,9% от бактериите*, за да освежава и премахва миризмите

Убива до 99,9% от бактериите*, за да освежава и премахва миризмите

Освен че премахват гънки, продуктите от серия 3000 освежават дрехите (както и мека мебел, завеси, играчки) и премахват миризмите, като убиват до 99,9% от бактериите*.

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      1. Тествана от институт на трета страна за E. coli, S. Aureus, C. Albicans с 1 минута работа на парата