STE3160/30
Марка ютии
Накланяща се StyleBoard
3 настройки на парата
Заострен връх на плочата за пара
2000 W мощност
Накланящата се StyleBoard предоставя надеждна опора при гладене с пара. Просто натиснете тъканта между плочата за пара и масата за по-лесно гладене с пара с гладки резултати от горе до долу.
Всеки път, когато имате нужда от него, уредът за вертикално гладене с пара е готов за използване за по-малко от 60 секунди, идеален за избор на облекло в последната минута.
Освен че премахват гънки, продуктите от серия 3000 освежават дрехите (както и мека мебел, завеси, играчки) и премахват миризмите, като убиват до 99,9% от бактериите*.
Отзиви
Тествана от институт на трета страна за E. coli, S. Aureus, C. Albicans с 1 минута работа на парата