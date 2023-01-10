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  • Лесно, ежедневно премахване на гънките

Уред за верт. гладене с пара серия 3000Stand Steamer с вградена StyleBoard

STE3150/20

4.6
| (20) Отзиви | 89% препоръчват този продукт
Лесно, ежедневно премахване на гънките
Прекарвайте по-малко време в премахването на гънките от дрехите си и повече време, наслаждавайки се на носенето им със Stand Steamer от серия 3000 на Philips. Интегрираната, здрава StyleBoard и голямата заострена глава на уреда с пара ще се справи с лекота с всякакви намачкани дрехи.
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Марка ютии

Вградена StyleBoard за по-добри резултати

Лесно, ежедневно премахване на гънките

  • Вградена StyleBoard

  • 3 настройки на парата

  • Заострен връх на плочата за пара

  • 2000 W мощност

Вграден StyleBoard за по-добро премахване на гънки

Вграден StyleBoard за по-добро премахване на гънки

StyleBoard предоставя надеждна опора при гладене с пара. Просто натиснете тъканта между плочата за пара и дъската за по-лесно гладене с пара с гладки резултати от горе до долу.

Загрява за по-малко от 60 секунди, така че сте готови за нула време

Загрява за по-малко от 60 секунди, така че сте готови за нула време

Всеки път, когато имате нужда от него, уредът за вертикално гладене с пара е готов за използване за по-малко от 60 секунди, идеален за избор на облекло в последната минута.

Убива до 99,9% от бактериите*, за да освежава и премахва миризмите

Убива до 99,9% от бактериите*, за да освежава и премахва миризмите

Освен че премахват гънки, продуктите от серия 3000 освежават дрехите (както и мека мебел, завеси, играчки) и премахват миризмите, като убиват до 99,9% от бактериите*.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

20

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Предимства

Потужний, зручний, довгий шнур

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Предимства

Мало місця займає.і регулювання висоти

Недостатъци

Нема

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Предимства

Швидкість

Недостатъци

Не можна взяти зі собою у дорогу

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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