Марка ютии
Вградена StyleBoard
3 настройки на парата
Заострен връх на плочата за пара
2000 W мощност
StyleBoard предоставя надеждна опора при гладене с пара. Просто натиснете тъканта между плочата за пара и дъската за по-лесно гладене с пара с гладки резултати от горе до долу.
Всеки път, когато имате нужда от него, уредът за вертикално гладене с пара е готов за използване за по-малко от 60 секунди, идеален за избор на облекло в последната минута.
Освен че премахват гънки, продуктите от серия 3000 освежават дрехите (както и мека мебел, завеси, играчки) и премахват миризмите, като убиват до 99,9% от бактериите*.
4.6
от 5
20
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Част от промоцията
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Предимства
Потужний, зручний, довгий шнур
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Част от промоцията
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Предимства
Мало місця займає.і регулювання висоти
Недостатъци
Нема
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Част от промоцията
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Предимства
Швидкість
Недостатъци
Не можна взяти зі собою у дорогу
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Тествана от институт на трета страна за E. coli, S. Aureus, C. Albicans с 1 минута работа на парата