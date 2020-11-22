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  • РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
  • РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
  • РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
  • РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
  • РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
  • РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
  • РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично

Прекратен продукт

Спортни слушалки с Bluetooth®

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Отзиви
РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
Безжичните спортни слушалки Philips Actionfit RunFree въвеждат ново ниво на свобода и енергия за вашата тренировка. Със сигурно прилягане, издръжлив водоустойчив дизайн и мощни баси, те са създадени да държат тялото ви в движене.
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Безжични спортни микрокапсулни слушалки

РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично

  • Най-добри за използване на открито

  • Bluetooth®

  • Издръжливи на пот и вода

  • Микрокапсули

Отворената акустична конструкция позволява на звука да прониква за по-добра осведоменост и сигурност

Отворената акустична конструкция позволява на звука да прониква за по-добра осведоменост и сигурност

Насладете се на качествен звук, който не ви изолира от света около вас. Отворената акустична конструкция позволява проникване на околни звуци, за да сте в течение на случващото се около вас и в безопасност, докато тренирате навън.

Гумени накрайници на слушалките против плъзгане ги задържат винаги на място.

Гумени накрайници на слушалките против плъзгане ги задържат винаги на място.

С-образните гумирани накрайници за уши задържат слушалките Actionfit плътно в ухото ви, за да можете да се концентрирате върху тренировката, не върху задържането им.

Bluetooth безжична връзка за тренировка без заплитане

Bluetooth безжична връзка за тренировка без заплитане

Bluetooth технология предоставя безжична музика без затруднения.

Технически данни

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Отзиви

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3.3

от 5

7

Отзиви

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Предимства

Jakość wykonania

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Предимства

Dźwięk oraz lekkość

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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