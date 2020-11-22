Прекратен продукт
SHQ6500CL/00
Най-добри за използване на открито
Bluetooth®
Издръжливи на пот и вода
Микрокапсули
Насладете се на качествен звук, който не ви изолира от света около вас. Отворената акустична конструкция позволява проникване на околни звуци, за да сте в течение на случващото се около вас и в безопасност, докато тренирате навън.
С-образните гумирани накрайници за уши задържат слушалките Actionfit плътно в ухото ви, за да можете да се концентрирате върху тренировката, не върху задържането им.
Bluetooth технология предоставя безжична музика без затруднения.
3.3
от 5
7
Отзиви
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Предимства
Jakość wykonania
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Предимства
Dźwięk oraz lekkość
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Реалните резултати е възможно да се различават