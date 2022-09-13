Прекратен продукт
С наушници върху цялото ухо
Черно
Идеална дължина на кабела, която ви осигурява по-голяма свобода на движение и възможност да избирате къде да носите вашето звуково устройство.
4.5
от 5
23
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
HRISS
13/09/2022
България
Потвърден купувач
Супер качество на звука!
Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!
Предимства
Супер качество на звука
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP1900 Stereo Headphones
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP1900 Stereo Headphones
ivosim
18/06/2020
България
Много добри слушалки.
Много добри слушалки. Доволен съм от съотношението цена - качество.
Предимства
Леки са
Недостатъци
Къс кабел
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки
evagt
08/06/2019
България
Отлични
Препоръчвам горещо! Невероятно удобство и звук! Philips!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки