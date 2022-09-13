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Прекратен продукт

Стерео слушалки

SHP1900/10

4.5
| (23) Отзиви | 87% препоръчват този продукт
Леки и комфортни
Пълноразмерни слушалки с олекотена конструкция за удобство при слушане
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Леки и комфортни

  • С наушници върху цялото ухо

  • Черно

Кабелът с дължина 2 м ви позволява да поставите плейъра в чантата си

Идеална дължина на кабела, която ви осигурява по-голяма свобода на движение и възможност да избирате къде да носите вашето звуково устройство.

Пълноразмерните раковини за уши спират външния шум

Напълно регулируема лента за глава за прилягане на всеки размер

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

23

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

1

13/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Супер качество на звука!

Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!

Предимства

Супер качество на звука

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP1900 Stereo Headphones

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP1900 Stereo Headphones

18/06/2020

България

България

Много добри слушалки.

Много добри слушалки. Доволен съм от съотношението цена - качество.

Предимства

Леки са

Недостатъци

Къс кабел

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки

08/06/2019

България

България

Отлични

Препоръчвам горещо! Невероятно удобство и звук! Philips!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP1900 Стерео слушалки

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