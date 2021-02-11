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  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.

Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHL4405WT/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Изключително леки. С впечатляващ звук.
Невероятно леки, невъобразимо мощни. Тънки и изчистени, слушалките Philips Flite Ultrlite са проектирани да работят в движение. Доставяйки ясен звук, те могат да се сгъват напълно, което ги прави идеални за лесно пренасяне.
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Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Изключително леки. С впечатляващ звук.

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати баси.

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба

Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба

Меки възглавнички за уши и наклонени мембрани за идеални за комфортна продължителна употреба.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Предимства

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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