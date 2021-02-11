Прекратен продукт
SHL4405WT/00
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване
Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати баси.
Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.
Меки възглавнички за уши и наклонени мембрани за идеални за комфортна продължителна употреба.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Предимства
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem