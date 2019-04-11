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  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHE4305WT/00

4.8
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Почувствайте ги. BASS+
Изпитайте учудващо мощен звук, излъчван от малък здрав корпус. Със специално пригодени за мощни баси възбудители за високоговорител слушалките Philips BASS+ предлагат страхотна изолация на звука и стабилност при носенето, за да може да извлечете максимума от своите ритми.
Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 12,2 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители

Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители

Това е силен мощен бас, който ви позволява наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм възбудители на високоговорителя издават ехтящи баси от елегантен, компактен корпус.

Ергономичен дизайн за максимален комфорт

Ергономичен дизайн за максимален комфорт

Ергономично конструирани с овални и ъглови тръби за удобна естествена форма. Така можете да слушате в продължение на часове в цялостен комфорт.

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305WT Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Очень хорошее соотношение качество с ценой

Эти наушники у меня уже два года , я вообще был противником в вакуумных затычек, но когда услышал их звучание, просто бомба, звук качественный и насыщенный, басс глубокий и приятный, шнур неубиваемый как и сами наушники, сто раз ставал ногами на них, вообщем советую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305RD Headphones with mic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305RD Headphones with mic

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