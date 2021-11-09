Прекратен продукт
SHE1405BK/10
Потопете се в подкаст. Усетете влиянието на музиката. Акустичен улей с овална форма и три размера взаимозаменяеми гумени накрайници за микрокапсули създават идеално уплътнение. Слушайте удобно и се наслаждавайте на прилично пасивно премахване на шума.
Приемете обаждане, поставете на пауза списъка за изпълнение. Всичко това, без да докосвате вашия смартфон благодарение на вграденото дистанционно управление.
Тези слушалки за поставяне в ухото имат 1,2 м кабел. Мек гумен фиксатор между слушалките и кабелите защитава вашата кабелна връзка и не възпрепятства звука.
3.5
от 5
4
Отзиви
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Предимства
Цена. качество звука.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Предимства
jakość, cena
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem