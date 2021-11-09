ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Силни песни. Ясни обаждания.
  • Силни песни. Ясни обаждания.
  • Силни песни. Ясни обаждания.
  • Силни песни. Ясни обаждания.

Прекратен продукт

Слушалки за поставяне в ушите с микрофон

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Отзиви
Силни песни. Ясни обаждания.
Превключвайте мигновено между списък за изпълнение, подкаст и входящо обаждане. Перфектно настроените неодимови акустични мембрани и пасивното елиминиране на шума предоставят ясен звук. Открийте идеалния размер за вас с взаимозаменяеми накрайници за микрокапсули в три размера.
Виж всички предимства

Слушайте музика и разговаряйте

Силни песни. Ясни обаждания.

Ясен звук

Потопете се в подкаст. Усетете влиянието на музиката. Акустичен улей с овална форма и три размера взаимозаменяеми гумени накрайници за микрокапсули създават идеално уплътнение. Слушайте удобно и се наслаждавайте на прилично пасивно премахване на шума.

Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между списък за изпълнение и обаждане

Приемете обаждане, поставете на пауза списъка за изпълнение. Всичко това, без да докосвате вашия смартфон благодарение на вграденото дистанционно управление.

1,2 м дължина на кабела

Тези слушалки за поставяне в ухото имат 1,2 м кабел. Мек гумен фиксатор между слушалките и кабелите защитава вашата кабелна връзка и не възпрепятства звука.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.5

от 5

4

Отзиви

4
2

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Предимства

Цена. качество звука.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Предимства

jakość, cena

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Този отзив е направен за SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!