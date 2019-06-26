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Прекратен продукт

Слушалки с микрокапсули

SHE1350/00

4.8
| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Отвори за баси
С повишеното качество на басите, тези слушалки за поставяне в ушите поднасят качествената музика удобно до вашите уши.
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за подобрен звук

Отвори за баси

  • 14,8 мм мембрани/ отворен гръб

  • Микрокапсули

Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук

Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук с дълбок и плътен бас.

14,8 мм мембрана на високоговорителя оптимизира комфорта при носене

Достатъчно малка за идеално носене и достатъчно голяма, за да предлага чист, неизкривен звук, тази 14,8-милиметрова мембрана е идеална за слушане.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

26/06/2019

България

България

Страхотни слушалки!

Всякакви слушалки тип тапички са ми страшно неудобни и от години ползвам само тези. Цената им е повече от добра и издържат с години. Препоръчвам!

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Този отзив е направен за SHE1350 Слушалки с микрокапсули

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1350 Слушалки с микрокапсули

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1350 Sluchátka do uší

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1350 Sluchátka do uší

07/05/2019

România

România

CASTI AUDIO DE CALITATE

Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.

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Този отзив е направен за SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

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