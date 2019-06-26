Прекратен продукт
14,8 мм мембрани/ отворен гръб
Микрокапсули
Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук с дълбок и плътен бас.
Достатъчно малка за идеално носене и достатъчно голяма, за да предлага чист, неизкривен звук, тази 14,8-милиметрова мембрана е идеална за слушане.
4.8
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
orangem0on
26/06/2019
България
Страхотни слушалки!
Всякакви слушалки тип тапички са ми страшно неудобни и от години ползвам само тези. Цената им е повече от добра и издържат с години. Препоръчвам!
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Този отзив е направен за SHE1350 Слушалки с микрокапсули
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Този отзив е направен за SHE1350 Слушалки с микрокапсули
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
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Този отзив е направен за SHE1350 Sluchátka do uší
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Този отзив е направен за SHE1350 Sluchátka do uší
MarianMadalin
07/05/2019
România
CASTI AUDIO DE CALITATE
Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.
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Този отзив е направен за SHE1350 Căşti cu difuzor auricular
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Този отзив е направен за SHE1350 Căşti cu difuzor auricular