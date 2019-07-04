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  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели

Безжични HiFi слушалки

SHC5200/10

3.7
| (9) Отзиви
Свобода без кабели
Край на заплетените кабели – сега можете да се движите свободно из дома си и да се наслаждавате на музиката. С олекотена конструкция и възможност за пълно зареждане можете да носите слушалките Philips SHC5200/10 дълго време.
Виж всички предимства

Безжични слушалки с възможност за пълно зареждане

Свобода без кабели

  • FM предаване

  • Удобна форма

  • До 14 часа време на възпроизвеждане

32-милиметровата мембрана създава висококачествен звук

32-милиметровата мембрана е компактен, но мощен елемент, способен да излъчи неизкривен звук при всяко ниво на подадената мощност.

Саморегулираща се вътрешна лента

Слушалките за използване в движение обикновено се нагласят с приплъзване на удължаваща се лента за глава в нужното положение. Това може да е неудобно, тъй като най-често се налага да го правите при всяко използване. Вземете своята доза музика по-бързо и лесно с гъвкавата и саморегулираща се вътрешна лента на тези слушалки. Тя ще се нагласи автоматично спрямо формата и размера на главата ви.

Леката конструкция увеличава удобството при продължително използване.

Здравите, леки и качествени материали на тези слушалки Philips увеличават удобството при продължително носене.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

9

Отзиви

3

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi

22/06/2019

Україна

Україна

очень класные наушники,рекомендую

купила не так и давно,это просто нечто звучание очень радует,именно то что мне нужно,немного еще не привыкла после проводных,цена на них немалая как для меня,но все же есть за что отдать деньги и товар действительно качественный,в очередной раз не пожалела что купила товар именно марки филипс

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Предимства

Minimální kazivost.

Недостатъци

Zatím žádné

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

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