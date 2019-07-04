SHC5200/10
FM предаване
Удобна форма
До 14 часа време на възпроизвеждане
32-милиметровата мембрана е компактен, но мощен елемент, способен да излъчи неизкривен звук при всяко ниво на подадената мощност.
Слушалките за използване в движение обикновено се нагласят с приплъзване на удължаваща се лента за глава в нужното положение. Това може да е неудобно, тъй като най-често се налага да го правите при всяко използване. Вземете своята доза музика по-бързо и лесно с гъвкавата и саморегулираща се вътрешна лента на тези слушалки. Тя ще се нагласи автоматично спрямо формата и размера на главата ви.
Здравите, леки и качествени материали на тези слушалки Philips увеличават удобството при продължително носене.
3.7
от 5
9
Отзиви
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Людмилка
22/06/2019
Україна
очень класные наушники,рекомендую
купила не так и давно,это просто нечто звучание очень радует,именно то что мне нужно,немного еще не привыкла после проводных,цена на них немалая как для меня,но все же есть за что отдать деньги и товар действительно качественный,в очередной раз не пожалела что купила товар именно марки филипс
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHC5200 Бездротові навушники HiFi
večik
13/02/2022
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Предимства
Minimální kazivost.
Недостатъци
Zatím žádné
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka