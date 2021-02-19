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  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

Безжични Bluetooth® слушалки

SHB4305BK/00

3.7
| (15) Отзиви
Почувствайте ги. BASS+
Учудващо мощен звук, излъчван от малък здрав корпус. Със специално пригодени за мощни баси възбудители за високоговорител Bluetooth слушалките Philips BASS+ предоставят страхотна изолация на звука и безжична свобода, за да може да извлечете максимума от вашите ритми.
Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 12,2 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

  • 6-часово възпроизвеждане

  • Изключително удобни

Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители

Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители

Това е силен мощен бас, който ви позволява наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм възбудители на високоговорителя издават ехтящи баси от елегантен, компактен корпус.

Акумулаторната батерия осигурява до 6 часа време за възпроизвеждане

Акумулаторната батерия осигурява до 6 часа време за възпроизвеждане

С 6 часа време за възпроизвеждане ще имате достатъчно мощност, за да слушате музика цял ден.

Безжична технология Bluetooth

Безжична технология Bluetooth

Лесно сдвоете вашите слушалки с Bluetooth устройство за безжична музика.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

15

Отзиви

19/02/2021

България

България

Звукът номер 1

Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

14/12/2020

България

България

Прекрасен звук!

Спрямо качество на звука, цена, удобство - слушалките са много добри и ги препоръчвам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Предимства

bass, odporne na wodę, fajny design,

Недостатъци

brak

Този отзив е направен за SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Този отзив е направен за SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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