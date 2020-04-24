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  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.

Прекратен продукт

Безжични Bluetooth® слушалки

SHB4205BK/00

4.5
| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Изключително леки. С впечатляващ звук.
Добре дошли в света на безтегловната свобода. Без кабели, които да ви ограничават. Безжичните слушалки с лента за врат Philips Flite Hyprlite са толкова тънки и леки, че почти не ги усещате при носене.
Виж всички предимства

Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Изключително леки. С впечатляващ звук.

  • 12,2 мм мембрани/отворен гръб

  • За поставяне в ушите

Бас туба за наситени баси

Бас туба за наситени баси

Иновативните тръби за бас в слушалките увеличават въздушния поток за по-дълбок и плътен бас.

Мембраните с висока мощност осигуряват чист звук

Мембраните с висока мощност осигуряват чист звук

12,2-милиметровите мембрани с висока мощност са настроени да възпроизвеждат чист, ясен звук.

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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