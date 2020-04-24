Прекратен продукт
SHB4205BK/00
12,2 мм мембрани/отворен гръб
За поставяне в ушите
Иновативните тръби за бас в слушалките увеличават въздушния поток за по-дълбок и плътен бас.
12,2-милиметровите мембрани с висока мощност са настроени да възпроизвеждат чист, ясен звук.
Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.
4.5
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
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Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
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Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Реалните резултати е възможно да се различават