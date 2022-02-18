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  • Безжична свобода, мощен звук.
  • Безжична свобода, мощен звук.

Прекратен продукт

3000 seriesBluetooth слушалки

SHB3595BK/10

1
| (1) Рецензия
Безжична свобода, мощен звук.
Компактните Bluetooth слушалки SHB3595 предоставят мощен звук с до 6 часа безжична наслада от музиката. Преносимо решение за удобно използване.
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Безжична свобода, мощен звук.

  • 8,6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

  • 6-часово възпроизвеждане

Поддържат Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Поддържат Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Сдвоете слушалките си с което и да било устройство с Bluetooth за кристално ясна музика – безжично.

Избор от 3 размера накрайници на слушалките за идеалното прилягане за вас

Избор от 3 размера накрайници на слушалките за идеалното прилягане за вас

Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане.

Ефикасни 8,6 мм мембрани осигуряват ясен и мощен звук

Ефикасни 8,6 мм мембрани осигуряват ясен и мощен звук

Компактни и ефикасни 8,6 мм мембрани на високоговорителите осигуряват прецизен звук с мощни баси за по-голямо удоволствие при слушане в движение.

Технически данни

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
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2

18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Този отзив е направен за 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Този отзив е направен за 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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