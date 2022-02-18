Прекратен продукт
SHB3595BK/10
8,6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
6-часово възпроизвеждане
Сдвоете слушалките си с което и да било устройство с Bluetooth за кристално ясна музика – безжично.
Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане.
Компактни и ефикасни 8,6 мм мембрани на високоговорителите осигуряват прецизен звук с мощни баси за по-голямо удоволствие при слушане в движение.
1.0
от 5
1
Рецензия
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Този отзив е направен за 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Този отзив е направен за 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth