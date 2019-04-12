Прецизни ножчета NanoTech
Подходящи за SP981X, SP982X и SP986X
Резервните глави SH98 са съвместими с всички самобръсначки S9000 Prestige със заоблени глави (SP981X, SP982X и SP986X). Те не са съвместими със самобръсначките с ъглова форма S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X и SP988X), които вместо това използват заместващите SH91. Резервните глави SH91 са съвместими с всички самобръсначки S9000 Prestige, тези с ъглова форма и заоблени глави.
1. Издърпайте горната част на бръснещия блок. 2. Заменете с нов разтвор за бръснещата глава. 3. За да нулирате самобръсначката, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за повече от 5 секунди.
Надграденото решение прави техническата поддръжка на вашата самобръсначка на Philips по-лесна отвсякога. Този нов формат ще ви позволи да монтирате новите бръснещи глави само в две стъпки, което улеснява почистването на самобръсначката и оптимизира ежедневното ви бръснене.
4.3
от 5
11
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Липа
12/04/2019
Україна
Отличное бритьё с гелем
Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Антонинооо
11/04/2019
Україна
Рекомендую. 5/5
Заказывала мужу на День рождение. Муж был в восторге от подарка, так как ему многие знакомые рекомендовали именно эту модель. В процессе использовании целесообразность всех функций подтверждены. В итоге, муж остался доволен легким, быстрым и невредимым пользованием. А я довольна - его гладкой кожей.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
mobilcopy
23/02/2022
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Életem legjobb borotvája!
54 éve elektromos borotvát használok, és ez a készülék a legjobb!
Предимства
hatásosan lenyírja a szőrt, legyen az a leg eldugottabb helyen
Недостатъци
Az ára!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek