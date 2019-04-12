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  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Shaver S9000 PrestigeРезервни бръснещи глави

SH98/70

4.3
| (11) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Поддържайте вашата самобръсначка като нова
За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова. Съвместими със Series 9000 Prestige.
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Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

Поддържайте вашата самобръсначка като нова

  • Прецизни ножчета NanoTech

  • Подходящи за SP981X, SP982X и SP986X

Резервни глави за S9000 Prestige

Резервни глави за S9000 Prestige

Резервните глави SH98 са съвместими с всички самобръсначки S9000 Prestige със заоблени глави (SP981X, SP982X и SP986X). Те не са съвместими със самобръсначките с ъглова форма S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X и SP988X), които вместо това използват заместващите SH91. Резервните глави SH91 са съвместими с всички самобръсначки S9000 Prestige, тези с ъглова форма и заоблени глави.

Лесна смяна

Лесна смяна

1. Издърпайте горната част на бръснещия блок. 2. Заменете с нов разтвор за бръснещата глава. 3. За да нулирате самобръсначката, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за повече от 5 секунди.

Най-лесният начин да поддържате самобръсначката си във върхова форма

Най-лесният начин да поддържате самобръсначката си във върхова форма

Надграденото решение прави техническата поддръжка на вашата самобръсначка на Philips по-лесна отвсякога. Този нов формат ще ви позволи да монтирате новите бръснещи глави само в две стъпки, което улеснява почистването на самобръсначката и оптимизира ежедневното ви бръснене.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

11

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Отличное бритьё с гелем

Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую. 5/5

Заказывала мужу на День рождение. Муж был в восторге от подарка, так как ему многие знакомые рекомендовали именно эту модель. В процессе использовании целесообразность всех функций подтверждены. В итоге, муж остался доволен легким, быстрым и невредимым пользованием. А я довольна - его гладкой кожей.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

23/02/2022

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Életem legjobb borotvája!

54 éve elektromos borotvát használok, és ez a készülék a legjobb!

Предимства

hatásosan lenyírja a szőrt, legyen az a leg eldugottabb helyen

Недостатъци

Az ára!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

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