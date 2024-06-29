Биберон с естествена реакция
2 броя
Поток 6
6 м +
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
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5.0
от 5
63
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Mashulya
29/06/2024
Україна
Чудова
Соска підходить для густої їжі. Дитині дуже подобається їсти кашку з неї, зручно брати з собою на прогулянку пляшечку .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
Барвінок
26/06/2024
Україна
Якісні соски
Зараз сину шість місяців, ми вводимо прикорм, і ці соски легко з цим справляються. Вони не злипаються, та забезпечують безперервне годування, зараз збільшився ритм харчування і саме цей поток нам підходе.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
Kapelka 10
14/06/2024
Україна
Чудовий вибір для годування кашки.
Боялась,що дитина не захоче їсти кашку з цієї соски,але дарма.Для каші це чудова соска просто!Вона досить міцна,вже навіть своїми зубчиками,які вже з'явились прокусує і соска поки все витримує.Авент-якість як завжди на висоті🫠
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.