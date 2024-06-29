ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseБиберон

SCY966/02

5
| (63) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът с естествена реакция освобождава мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, поглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като на гърдата. Това улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • Биберон с естествена реакция

  • 2 броя

  • Поток 6

  • 6 м +

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Разберете продуктовите отзиви

5.0

от 5

63

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
4
3
2
1

Mashulya

29/06/2024

Україна

Чудова

Соска підходить для густої їжі. Дитині дуже подобається їсти кашку з неї, зручно брати з собою на прогулянку пляшечку .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Барвінок

26/06/2024

Україна

Якісні соски

Зараз сину шість місяців, ми вводимо прикорм, і ці соски легко з цим справляються. Вони не злипаються, та забезпечують безперервне годування, зараз збільшився ритм харчування і саме цей поток нам підходе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Kapelka 10

14/06/2024

Україна

Чудовий вибір для годування кашки.

Боялась,що дитина не захоче їсти кашку з цієї соски,але дарма.Для каші це чудова соска просто!Вона досить міцна,вже навіть своїми зубчиками,які вже з'явились прокусує і соска поки все витримує.Авент-якість як завжди на висоті🫠

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с предишната опаковка.

      2. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      3. 0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.