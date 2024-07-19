Биберон с естествена реакция
2 броя
Биберон за свръхбърз поток
6 м +
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
5.0
от 5
112
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Daqna_
19/07/2024
България
Всички продукти са Страхотни на филипс!
Ползваме ги от новородени и продължаваме да ги ползваме за нашият син и сме много доволни!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон
VasDen
18/07/2024
България
Много сме доволни
Моето момче ги хареса най-много. Пробвахме и други варианти, но тези са му любими.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон
Vessy
18/07/2024
България
Чудесни
Детето ги ползва без никакъв проблем, не текар и са направени от безопасен материал.
Предимства
Комфортни
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.