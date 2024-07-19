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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseБиберон

SCY965/02

5
| (112) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът с естествена реакция освобождава мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, поглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като на гърдата. Това улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка.
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Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • Биберон с естествена реакция

  • 2 броя

  • Биберон за свръхбърз поток

  • 6 м +

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

112

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2
1

19/07/2024

България

България

Всички продукти са Страхотни на филипс!

Ползваме ги от новородени и продължаваме да ги ползваме за нашият син и сме много доволни!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон

18/07/2024

България

България

Много сме доволни

Моето момче ги хареса най-много. Пробвахме и други варианти, но тези са му любими.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон

18/07/2024

България

България

Чудесни

Детето ги ползва без никакъв проблем, не текар и са направени от безопасен материал.

Предимства

Комфортни

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY965 Биберон

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      1. В сравнение с предишната опаковка.

      2. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      3. 0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.