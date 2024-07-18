Биберон с естествена реакция
2 броя
Биберон за бърз поток
6 м +
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
5.0
от 5
123
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Николовааа
18/07/2024
България
Отличен
Отскоро сме с тези биберони. Доволна съм и препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY964 Биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY964 Биберон
Yanisss
18/07/2024
България
Уникален продукт!
Просто нямам думи за това колко добър продукт са измислили от Филипс, особено за мамите, които не кърмят бебетата си е задължителен, изключително се радвам, че родих след появата му на пазара и не спирам да го препоръчвам като най-добрият сред бибероните!
Предимства
Имитира искане от гърда!
Недостатъци
Няма такива!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY964 Биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY964 Биберон
Raiaq
18/07/2024
България
Биберон 3+ месеца
Страхотни, в началото ползвахме друга марка, но след като минахме на Филипс Авент, бебче видимо започна да се храни по-спокойно.
Предимства
Удобна бибка, технологията й наистина наподобява естественото кърмене
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY964 Биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY964 Биберон
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.