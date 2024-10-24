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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseБиберон

SCY963/02

4.8
| (97) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът Natural Response пуска мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, толкова лесно се комбинира хранене от гърда или от бутилка. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • Биберон с естествена реакция

  • 2 броя

  • Биберон със среден поток

  • 3-6 м

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

97

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

24/10/2024

Україна

Україна

Супер соски

Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі

Предимства

Якісь

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Зручно надягати на пляшку

Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))

Предимства

так

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок

Предимства

все супер

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

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      1. В сравнение с предишната опаковка.

      2. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      3. 0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.