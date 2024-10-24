Биберон с естествена реакция
2 броя
Биберон със среден поток
3-6 м
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
4.8
от 5
97
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Lena2304
24/10/2024
Україна
Супер соски
Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі
Предимства
Якісь
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Жабка39
29/05/2024
Україна
Зручно надягати на пляшку
Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))
Предимства
так
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
vovk201
29/05/2024
Україна
Виріб має чудові функції
природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок
Предимства
все супер
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.