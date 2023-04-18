Биберон с естествена реакция
2 броя
Бавен поток 2
0 м +
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.9
от 5
42
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Лори
18/04/2023
България
Невероятен е!
Биберона е много близо до женското зърно. Направен е така, че когато засмуче бебето - пуска мляко, когато спре - спира и млякото. Самият биберон е мек и широк, и дава усещане за естествена гърда. Впечатлена съм! Наистина няма излишен въздух!
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Този отзив е направен за Natural Response SCY962 Биберон
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Този отзив е направен за Natural Response SCY962 Биберон
yuniia85
25/05/2024
Україна
Потвърден купувач
Виріб має чудові функції
Виріб чудовий, користуємося лише такими сосками, малюку подобається, а я задоволена
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Този отзив е направен за Natural Природний Потік SCY962 Соска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Природний Потік SCY962 Соска
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu
Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.
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Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
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Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.