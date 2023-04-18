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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseБиберон

SCY962/02

4.9
| (42) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът Natural Response пуска мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, толкова лесно се комбинира хранене от гърда или от бутилка. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
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Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • Биберон с естествена реакция

  • 2 броя

  • Бавен поток 2

  • 0 м +

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

42

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

4
3
2

18/04/2023

България

България

Невероятен е!

Биберона е много близо до женското зърно. Направен е така, че когато засмуче бебето - пуска мляко, когато спре - спира и млякото. Самият биберон е мек и широк, и дава усещане за естествена гърда. Впечатлена съм! Наистина няма излишен въздух!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY962 Биберон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY962 Биберон

25/05/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Виріб має чудові функції

Виріб чудовий, користуємося лише такими сосками, малюку подобається, а я задоволена

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Природний Потік SCY962 Соска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Природний Потік SCY962 Соска

25/10/2024

Polska

Polska

Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu

Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

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      1. В сравнение с предишната опаковка.

      2. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      3. 0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.