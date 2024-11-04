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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseБиберон

SCY961/02

4.7
| (40) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът Natural Response пуска мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, толкова лесно се комбинира хранене от гърда или от бутилка. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • Биберон с естествена реакция

  • 2 броя

  • Много бавен поток 1

  • 0 м

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

40

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

2

04/11/2024

Polska

Polska

Najlepszy smoczek początkowy

Idealna "przepustowość" smoczka. Synek przyjał go bez problemu :)

Предимства

Bardzo delikatny materiał, dziecko szybko i łatwo łapie smoczek do buzi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

16/10/2024

Polska

Polska

Smoczki do butelki są ekstra !

Te smoczki do butelki Avent są naprawdę świetne ! Miękkie i córka odrazu je zaakceptowała

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

14/10/2024

Polska

Polska

Polecam

Smoczek do butelki, który świetnie sprawdza się u noworodka. Nie zaburza odruchu ssania malucha więc nie ma konieczności z rezygnacji z karmienia piersią i jednocześnie można podawać mleko kiedy nie ma mnie w pobliżu. Łatwy do czyszczenia, ma odpowiedni kształt, który pasuje dziecku.

Предимства

Kształt, wolny przepływ, łatwy w czyszczeniu

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

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      1. В сравнение с предишната опаковка.

      2. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      3. 0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.