Биберон с естествена реакция
2 броя
Много бавен поток 1
0 м
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.7
от 5
40
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Joana K.
04/11/2024
Polska
Част от промоцията
Najlepszy smoczek początkowy
Idealna "przepustowość" smoczka. Synek przyjał go bez problemu :)
Предимства
Bardzo delikatny materiał, dziecko szybko i łatwo łapie smoczek do buzi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Aga99
16/10/2024
Polska
Част от промоцията
Smoczki do butelki są ekstra !
Te smoczki do butelki Avent są naprawdę świetne ! Miękkie i córka odrazu je zaakceptowała
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Szasiakate
14/10/2024
Polska
Част от промоцията
Polecam
Smoczek do butelki, który świetnie sprawdza się u noworodka. Nie zaburza odruchu ssania malucha więc nie ma konieczności z rezygnacji z karmienia piersią i jednocześnie można podawać mleko kiedy nie ma mnie w pobliżu. Łatwy do czyszczenia, ma odpowiedni kształt, który pasuje dziecku.
Предимства
Kształt, wolny przepływ, łatwy w czyszczeniu
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.