Moj synek od urodzenia jest na piersi. Dopiero po 2 miesiącach zdecydowałam mu się podać moje mleko w butelce w momentach kiedy musi zostać z kimś innym niż ze mną. Próbowaliśmy butelek i smoczków z innej firmy jednak nie zdały egzaminu. Jednak od samego poczatku synek zaakcepował smoczek od Philips. Bardzo ładnie je , nie łapie powietrza gdyż przepływ jest delikatny dzięki czemu nie mamy kolek - prawdopodobne przypomina mu to ssanie piersi dlatego nie odrzucił smoczka. Jestem bardzo zadowolona . Naprawdę polecam wypróbować dla wymagających dzieci które tolerują tylko pierś.