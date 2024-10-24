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  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално
  • Всяко бебе е уникално

Philips Avent Natural ResponseБиберон

SCY960/03

4.8
| (97) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Всяко бебе е уникално
Този комплект Ви помага да откриете подходящия поток за ритъма на Вашето бебе и позволява лесна промяна, когато нуждите му се изменят през процеса на растеж. Възрастта е само един от ориентирите, тъй като всяко бебе има свой собствен ритъм на пиене.
Виж всички предимства

Открийте подходящия за Вас поток

Всяко бебе е уникално

  • Биберон с естествена реакция

  • Комплект биберони с възможност за комбиниране

  • 3 броя

  • Биберон със среден поток 3, биберон с бърз поток 4, биберон с много бърз поток 5

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

97

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

24/10/2024

Україна

Україна

Супер соски

Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі

Предимства

Якісь

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Зручно надягати на пляшку

Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))

Предимства

так

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок

Предимства

все супер

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

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      1. В сравнение с предишната опаковка.

      2. На база глобалните годишни продажби на комплекти биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на бибероните.

      3. 0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.