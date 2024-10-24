Биберон с естествена реакция
Комплект биберони с възможност за комбиниране
3 броя
Биберон със среден поток 3, биберон с бърз поток 4, биберон с много бърз поток 5
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.8
от 5
97
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Lena2304
24/10/2024
Україна
Супер соски
Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі
Предимства
Якісь
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Жабка39
29/05/2024
Україна
Зручно надягати на пляшку
Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))
Предимства
так
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
vovk201
29/05/2024
Україна
Виріб має чудові функції
природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок
Предимства
все супер
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
В сравнение с предишната опаковка.
На база глобалните годишни продажби на комплекти биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на бибероните.
0% бисфенол А (BPA), в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС.