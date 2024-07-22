1 бутилка
8 унции/ 240 мл
Биберон със среден поток
3-6 м
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
4.9
от 5
277
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Zazu80
22/07/2024
България
шишето с перфектен дизайн
Шишето е удобно за малките бебешки ръчички, а за майките помага скалата отстрани,както и това,че е от стъкло и може да се използва многократно без да абсорбира миризми. Широкото гърло ми позволява да го използвам и като бурканче за по-гъсти храни. Благодаря на екипа на Philips Avent
Предимства
широко гърло, форма,подходяща за хващане с малки бебешки ръчички,не задържа миризми
Недостатъци
не съм открила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка
s0nya
20/07/2024
България
Продукт с чудесни характеристики
Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Предимства
Качествени ,лесни за употреба .
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка
MONIT
20/07/2024
България
Супер продукт
Лесен за употреба Супер доволна съм Препоръчвам с две ръце!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС