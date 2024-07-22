ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseСтъклена бебешка бутилка

SCY933/01

4.9
| (277) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът с естествена реакция освобождава мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, поглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като на гърдата. Това улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • 1 бутилка

  • 8 унции/ 240 мл

  • Биберон със среден поток

  • 3-6 м

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Проектиран да намалява коликите и дискомфорта

Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

277

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

22/07/2024

България

България

шишето с перфектен дизайн

Шишето е удобно за малките бебешки ръчички, а за майките помага скалата отстрани,както и това,че е от стъкло и може да се използва многократно без да абсорбира миризми. Широкото гърло ми позволява да го използвам и като бурканче за по-гъсти храни. Благодаря на екипа на Philips Avent

Предимства

широко гърло, форма,подходяща за хващане с малки бебешки ръчички,не задържа миризми

Недостатъци

не съм открила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка

20/07/2024

България

България

Продукт с чудесни характеристики

Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Предимства

Качествени ,лесни за употреба .

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка

20/07/2024

България

България

Супер продукт

Лесен за употреба Супер доволна съм Препоръчвам с две ръце!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY933/01 Стъклена бебешка бутилка

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС