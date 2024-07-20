2 бутилки
330 мл/11 унции
Биберон за бърз поток
3-6 м
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Клапата против колики е проектирана да държи въздуха далече от коремчето на бебето по време на хранене, за да помогне за намаляване на коликите и дискомфорта.
4.8
от 5
177
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Renetka_87
20/07/2024
България
Страхотно шише
Използването на това шише е много удобно, побира достатъчно количество мляко и детето не се олива, докато пие.
Предимства
Не изпуска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY906/01 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY906/01 Бутилка за бебе
Цветенцето
18/07/2024
България
Чудесен избор
Защото е качествено и съм доволна от марката като цяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY906/01 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY906/01 Бутилка за бебе
Amide9412
18/07/2024
България
Продуктът отговаря на характеристиките!
Избрах я, защото най- добре пасна на моето бебе. Лесно и спокойно хранене без нерви и плач.☺️
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY906/01 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY906/01 Бутилка за бебе
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС