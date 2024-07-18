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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

нов

Philips Avent Natural ResponseБутилка за бебе

SCY903/74

4.9
| (326) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът Natural Response пуска мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, толкова лесно се комбинира хранене от гърда или от бутилка. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • 1 бутилка

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон със среден поток

  • 3-6 м

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

326

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

18/07/2024

България

България

Чудесен продукт

Много съм доволна и препоръчвам Natural серията. Използвам изцяло Philips Avent и не бих ги заменила с друга марка.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе

18/07/2024

България

България

Страхотен и качественп родукт

Любим продукт, качествен и любим на бебето. Препоръчвам.

Предимства

Събира повече мляко

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе

18/07/2024

България

България

Изключително удобно

Препоръчвам продукта. Изключително удобна за детските ръчички, не пропуска течности и е лесна за почистване.

Предимства

Удобна за хващане, не пропуска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе

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