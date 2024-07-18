3 бутилки
260 мл/9 унции
Биберон със среден поток
3-6 м
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.9
от 5
326
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Tonitka
18/07/2024
България
Чудесен продукт
Много съм доволна и препоръчвам Natural серията. Използвам изцяло Philips Avent и не бих ги заменила с друга марка.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Лета
18/07/2024
България
Страхотен и качественп родукт
Любим продукт, качествен и любим на бебето. Препоръчвам.
Предимства
Събира повече мляко
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Мати
18/07/2024
България
Изключително удобно
Препоръчвам продукта. Изключително удобна за детските ръчички, не пропуска течности и е лесна за почистване.
Предимства
Удобна за хващане, не пропуска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС