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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Philips AventБиберон против колики

SCY764/02

5
| (14) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашият биберон с поток против колики 4 има вградена клапа, която насочва въздуха далеч от стомахчето на бебето, и се препоръчва за бебета на 6 месеца и по-големи.
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Проектиран да намали газовете

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 2 броя

  • Поток 4

  • 6 м +

Система против колики с доказано действие*

Система против колики с доказано действие*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта*. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и го вентилира към задната част на бутилката. Това задържа въздуха далеч от коремчето на бебето, за да помогне за намаляването на коликите и дискомфорта.

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

14

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

16/10/2024

România

România

Recenzie din campanie Philips

Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Recomand

Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici

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      Откази от отговорност

      1. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, имат по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. В сравнение с предишната опаковка.

      3. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      4. В съответствие с наредба 10/2011 на ЕС.