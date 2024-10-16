2 броя
Поток 4
6 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта*. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и го вентилира към задната част на бутилката. Това задържа въздуха далеч от коремчето на бебето, за да помогне за намаляването на коликите и дискомфорта.
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.
Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.
5.0
от 5
14
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ibn S
16/10/2024
România
Recenzie din campanie Philips
Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici
Cris111
16/10/2024
România
Produsul are caracteristici excelente
Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici
Beea202
16/10/2024
România
Recomand
Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY764/02 Tetină anti-colici
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, имат по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
В съответствие с наредба 10/2011 на ЕС.