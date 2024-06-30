2 броя
Поток 3
3 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта*. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и го вентилира към задната част на бутилката. Това задържа въздуха далеч от коремчето на бебето, за да помогне за намаляването на коликите и дискомфорта.
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.
Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.
5.0
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dimk
30/06/2024
Україна
Гарна якість , не злипається.
Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.
Предимства
Якість.
Недостатъци
Немає.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска
Ivanna10
02/06/2024
Україна
Чудові соски.
Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска
Віола
29/05/2024
Україна
Відразу взяла соску
Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, имат по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
В съответствие с наредба 10/2011 на ЕС.