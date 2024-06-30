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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Philips AventБиберон против колики

SCY763/02

5
| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашият биберон с поток против колики 3 има вградена клапа, която насочва въздуха далеч от стомахчето на бебето, и се препоръчва за бебета на 3 месеца и по-големи.
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Проектиран да намали газовете

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 2 броя

  • Поток 3

  • 3 м +

Система против колики с доказано действие*

Система против колики с доказано действие*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта*. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и го вентилира към задната част на бутилката. Това задържа въздуха далеч от коремчето на бебето, за да помогне за намаляването на коликите и дискомфорта.

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

30/06/2024

Україна

Україна

Гарна якість , не злипається.

Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.

Предимства

Якість.

Недостатъци

Немає.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска

02/06/2024

Україна

Україна

Чудові соски.

Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска

29/05/2024

Україна

Україна

Відразу взяла соску

Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY763/02 Антиколькова соска

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      Откази от отговорност

      1. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, имат по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. В сравнение с предишната опаковка.

      3. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      4. В съответствие с наредба 10/2011 на ЕС.