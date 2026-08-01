Система против колики с доказано действие*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта*. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и го вентилира към задната част на бутилката. Това задържа въздуха далеч от коремчето на бебето, за да помогне за намаляването на коликите и дискомфорта.